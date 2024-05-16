"Півдесятка снарядів": росіяни з артилерії вдарили по громаді на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Минулої ночі російський агресор обстріляв з артилерії село Марганецької громади Дніпропетровської області, але обійшлося без жертв.
У Дніпропетровській області напередодні ввечері російські війська обстріляли з артилерії село на Нікопольщині, ніч була спокійною, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Учора ввечері агресор ще раз обстріляв Нікопольщину. Вогонь з артилерії відкрив по одному з сіл Марганецької громади. Туди прилетіло півдесятка снарядів. Загиблих та поранених немає", - написав Лисак у Telegram.
З його слів, ніч в області була спокійною. Без ворожих атак.
Ворог атакував низку громад на Дніпропетровщині, пошкоджено будівлі та інфраструктура15.05.24, 19:19 • 26110 переглядiв