"Полдесятка снарядов": россияне из артиллерии ударили по громаде в Днепропетровской области

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Соединенные Штаты и Япония подписали контракт о совместной разработке гиперзвукового перехватчика ракет в течение следующих 10 лет, причем Япония выделила 480 миллионов долларов на этот проект в своем бюджете на 2024 год.
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