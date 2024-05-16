"Полдесятка снарядов": россияне из артиллерии ударили по громаде в Днепропетровской области

В Днепропетровской области накануне вечером российские войска обстреляли из артиллерии село на Никопольщине, ночь была спокойной, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"Вчера вечером агрессор еще раз обстрелял Никопольщину. Огонь из артиллерии открыл по одному из сел Марганецкой громады. Туда прилетело полдесятка снарядов. Погибших и раненых нет", - написал Лысак в Telegram.

По его словам, ночь в области была спокойной. Без вражеских атак.

Враг атаковал ряд общин на Днепропетровщине, повреждены здания и инфраструктура