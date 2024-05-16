В течение дня враг 10 раз атаковал Никопольщину: повреждены дома, линии электропередач - ОВА

В течение дня россияне более 10 раз атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии и дронами-камидзе. В Никополе повреждены частный дом, хозяйственная постройка и инфраструктурный объект, а в тамошних общинах повреждены дома, хозяйственная постройка, энергетический объект и 4 линии электропередач. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Никопольский район. Ее враг в течение дня атаковал 10 раз. Применял тяжелую артиллерию и направлял дроны-камикадзе. Попал по райцентру, где повредил частный дом, хозяйственную постройку и инфраструктурный объект. Последствия вечерних обстрелов еще уточняем - сообщил Лысак.

Он добавил, что враг также обстрелял Марганецкую, Мировскую, Покровскую громады, где изуродовали 2 дома и хозяйственную постройку.

Артобстрелами поврежден энергетический объект и 4 линии электропередач. В одном из населенных пунктов без электричества осталась почти тысяча семей. Специалисты уже работают - чинят - добавил Лысак.

Напомним

В Днепропетровской области накануне вечером российские войска обстреляли из артиллерии село на Никопольщине, ночь была спокойной.

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