Окупанти розпочали репресії проти жителів окупованого Рубіжного на Луганщині - Центр спротиву
Київ • УНН
російські війська провели "фільтрацію" і виселили понад 300 осіб в окупованому Рубіжному після бомбардування міста.
Ворог провів так звану фільтрацію мешканців Рубіжного на Луганщині, які постраждали через бомбардування міста російською авіацією. Про це пише Центр національного спротиву, пише УНН.
Місцева окупаційна адміністрація використала цю ситуацію для проведення додаткових фільтраційних заходів у місті. Так, з району бомбардування було виселено понад 300 осіб, в будинках яких росіяни провели обшуки під час їх відсутності,
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Зазначається, що людей утримували у тимчасових пунктах, де також перевірили їх дані, телефони та наявність паспорта рф. В результаті окупанти затримали низку осіб, яких запідозрили у нелояльності.
Нагадаємо
8 січня під час ранкового обстрілу України російські військові випадково "впустили" авіабомбу ФАБ-250 на тимчасове окуповане Рубіжне Луганської області.
Окупанти досі не знешкодити авіабомбу, яку "випадково" скинули на Рубіжне, людей не випускають з міста - Луганська ОВА 09.01.24, 13:48 • 53956 переглядiв