Окупанти розпочали репресії проти жителів окупованого Рубіжного на Луганщині - Центр спротиву

Ворог провів так звану фільтрацію мешканців Рубіжного на Луганщині, які постраждали через бомбардування міста російською авіацією. Про це пише Центр національного спротиву, пише УНН.

Місцева окупаційна адміністрація використала цю ситуацію для проведення додаткових фільтраційних заходів у місті. Так, з району бомбардування було виселено понад 300 осіб, в будинках яких росіяни провели обшуки під час їх відсутності,