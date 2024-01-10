Оккупанты начали репрессии против жителей оккупированного Рубежного на Луганщине - Центр сопротивления

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Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
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Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

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Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
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Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
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Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

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Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
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Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

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ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
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ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

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Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
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Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

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Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
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Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

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Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
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Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

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Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
9 января  •  167468 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

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Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
9 января  •  182248 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

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Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
9 января  •  200134 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

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Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  225434 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  219517 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

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Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  214887 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  165103 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

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