Оккупанты начали репрессии против жителей оккупированного Рубежного на Луганщине - Центр сопротивления

Враг провел так называемую фильтрацию жителей Рубежного Луганской области, которые пострадали из-за бомбардировки города российской авиацией. Об этом пишет Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Местная оккупационная администрация использовала эту ситуацию для проведения дополнительных фильтрационных мероприятий в городе. Так, из района бомбежки было выселено более 300 человек, в домах которых россияне провели обыски в их отсутствие, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что людей удерживали во временных пунктах, где также проверили их данные, телефоны и наличие паспорта рф. В результате оккупанты задержали ряд лиц, которых заподозрили в нелояльности.

Напомним

8 января во время утреннего обстрела Украины российские военные случайно "уронили" авиабомбу ФАБ-250 на временно оккупированное Рубежное Луганской области.

Оккупанты до сих пор не обезвредили авиабомбу, которую "случайно" сбросили на Рубежное, людей не выпускают из города - Луганская ОВА