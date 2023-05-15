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Окупанти обстріляли Куп'янський район: є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Ворог знову обстріляв Куп'янський район на Харківщині, є жертви серед цивільного населення, передає УНН із посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА ОЛега Синєгубова.

Цитата

"Ворог знову обстріляв прифронтове смт Дворічна Куп'янського району. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Внаслідок обстрілу загинули 2 людей. 65-річні жінка та чоловік", - написав Синєгубов.

Крім того, за його словами, цивільний чоловік 52 років отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу.

Доповнення

За даними Генштабу, уночі, вчерговe, російські терористи атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed. Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема, по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Окрім того, завдав 41 авіаційного удару та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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