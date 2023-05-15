Оккупанты обстреляли Купянский район: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Враг снова обстрелял Купянский район на Харьковщине, есть жертвы среди гражданского населения, передает УНН со ссылкой на сообщение председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Цитата
"Враг снова обстрелял прифронтовой пгт Двуречная Купянского района. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. В результате обстрела погибли 2 человека. 65-летние женщина и мужчина", - написал Синегубов.
Кроме того, по его словам, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. Сейчас медики оказывают пострадавшему помощь.
Дополнение
По данным Генштаба, ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.