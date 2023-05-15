Оккупанты обстреляли Купянский район: есть жертвы

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"Враг снова обстрелял прифронтовой пгт Двуречная Купянского района. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. В результате обстрела погибли 2 человека. 65-летние женщина и мужчина", - написал Синегубов.

Кроме того, по его словам, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. Сейчас медики оказывают пострадавшему помощь.

Дополнение

По данным Генштаба, ночью, в очередной раз, российские террористы атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed. За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.