Офіційно: опубліковано список пасажирів Ан-148, що розбився у Підмосков'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації опублікувало повний список пасажирів, які були на борту літака Ан-148, що розбився сьогодні у Підмосков'ї. Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті російського відомства, передає УНН.
Згідно із списком, на борту літака, який зазнав катастрофи, були:
Раніше повідомлялося, що практично всі пасажири літака, що розбився в Підмосков'ї, є жителями Оренбурзької області.
Нагадаємо, сьогодні в Підмосков'ї зазнав аварії літак Ан-148 на якому знаходилися 71 особа: 65 пасажирів і 6 членів екіпажу.
Повідомлялося також, що президент Російської Федерації Володимир Путін доручив уряду створити спеціальну комісію з розслідування авіакатастрофи.