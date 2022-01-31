Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,78 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,78 грн/долар, інформує УНН із посиланням на дані Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.783900 грн за долар;
32.029300 грн за євро;
0.371280 грн за російський рубль;
38.502800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 30 січня курс всіх валют впав.