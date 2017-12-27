Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,94 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,94 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 27 грудня встановлені на такому рівні:
27,944567 грн за долар;
33,122695 грн за євро;
0,484020 грн за російський рубль;
37,398039 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 26 грудня, курс всіх валют, окрім російського рубля, зменшився.