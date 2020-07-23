Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,78 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. На 23 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,78 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.779800 грн за долар;
32.189800 грн за євро;
0.392260 грн за російський рубль;
35.352600 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 22 липня курс всіх вказаних валют - зріс.