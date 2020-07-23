Официальный курс гривны установлен на уровне 27,78 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. На 23 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,78 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.779800 грн за доллар;
32.189800 грн за евро;
0.392260 грн за российский рубль;
35.352600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 июля курс всех указанных валют — вырос.