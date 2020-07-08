Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. На 8 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,93 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.930900 грн за долар;
30.409000 грн за євро;
0.375520 грн за російський рубль;
33.733600 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 7 липня курс усіх валют — знизився.