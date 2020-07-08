Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.930900 грн за долар;

30.409000 грн за євро;

0.375520 грн за російський рубль;

33.733600 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 7 липня курс усіх валют — знизився.