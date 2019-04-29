Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,62 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На 29 квітня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,62 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 29 квітня встановлені на такому рівні:
26.619328 грн за долар;
29.608679 грн за євро;
0.411560 грн за російський рубль;
34.255427 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 28 квітня курс усіх валют не змінився.