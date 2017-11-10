Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,55 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 10 листопада встановлені на такому рівні:

26,558575 грн за долар;

30,887623 грн за євро;

0,448230 грн за російський рубль;

34,848897 грн за фунт стерлінг.

Порівняно з 9 листопада, ситуація з курсом валют склалась наступна: долар впав у ціні, євро - зросло, російський рубль та фунт стерлінгів здешевшали.