Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,55 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,55 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 10 листопада встановлені на такому рівні:
26,558575 грн за долар;
30,887623 грн за євро;
0,448230 грн за російський рубль;
34,848897 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 9 листопада, ситуація з курсом валют склалась наступна: долар впав у ціні, євро - зросло, російський рубль та фунт стерлінгів здешевшали.