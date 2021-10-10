Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,33 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.331400 грн за долар;

30.437800 грн за євро;

0.366120 грн за російський рубль;

35.810700 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 9 жовтня курс усіх зазначених валют не змінився.