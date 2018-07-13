Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,22 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 липня встановлені на такому рівні:

26.228045 грн за долар;

30.576655 грн за євро;

0.421630 грн за російський рубль;

34.642664 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 12 липня курс євро, російського рубля та фунту стерлінгів — понизився, курс долара — трохи подорожчав.