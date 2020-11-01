Одна з найкращих тенісисток світу інфікувалася коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Друга ракетка світу румунка Сімона Халеп отримала позитивний тест на коронавірус. Про це спортсменка в своєму Twitter, передає УНН.
За словами Халеп, вона перебуває вдома і почувається добре.
“Всім привіт, я хочу повідомити, що отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Я сиджу вдома на самоізоляції, і швидко поправляюсь — у мене легкі симптоми хвороби. Я відчуваю себе добре і ми пройдемо через це разом”, — наголосила Халеп.
У нинішньому сезоні румунська тенісистка завоювала три трофея — в Дубаї (ОАЕ), Празі (Чехія) і Римі (Італія).
Крім того додамо, в активі досвідченої румунської тенісистки 21 титул на турнірах Жіночої тенісної асоціації (WTA). Вона є переможницею “Ролан Гаррос” — 2018 і “Вімблдону” — 2019.