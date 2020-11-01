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13:25 • 60700 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 102560 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 78520 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Одна из лучших теннисисток мира заразилась коронавирусом

Одна из лучших теннисисток мира заразилась коронавирусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп получила положительный тест на коронавирус. Об этом спортсменка в своем Twitter, передает УНН.

По словам Халеп, она находится дома и чувствует себя хорошо.

“Всем привет, я хочу сообщить, что получила положительный результат теста на COVID-19. Я сижу дома на самоизоляции, и быстро поправляюсь — у меня легкие симптомы болезни. Я чувствую себя хорошо и мы пройдем через это вместе”, — подчеркнула Халеп.

В нынешнем сезоне румынская теннисистка завоевала три трофея — в Дубае (ОАЭ), Праге (Чехия) и Риме (Италия).

Кроме того добавим, в активе опытной румынской теннисистки 21 титул на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Она является победительницей “Ролан Гаррос” — 2018 и “Уимблдона” — 2019.

Украинские Национальные Новости

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