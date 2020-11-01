Одна из лучших теннисисток мира заразилась коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп получила положительный тест на коронавирус. Об этом спортсменка в своем Twitter, передает УНН.
По словам Халеп, она находится дома и чувствует себя хорошо.
“Всем привет, я хочу сообщить, что получила положительный результат теста на COVID-19. Я сижу дома на самоизоляции, и быстро поправляюсь — у меня легкие симптомы болезни. Я чувствую себя хорошо и мы пройдем через это вместе”, — подчеркнула Халеп.
В нынешнем сезоне румынская теннисистка завоевала три трофея — в Дубае (ОАЭ), Праге (Чехия) и Риме (Италия).
Кроме того добавим, в активе опытной румынской теннисистки 21 титул на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).
Она является победительницей “Ролан Гаррос” — 2018 и “Уимблдона” — 2019.