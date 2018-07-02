Один з українських туроператорів закриває іспанський напрямок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У зв'язку з технічними несправностями і регулярними затримками вильотів авіакомпаній YanAir і Bravo Airways один з українських туроператорів прийняв рішення - скоротити польотну програму за напрямом Іспанія. Про це повідомили УНН в прес-службі компанії.
З 4 липня будуть зняті вильоти в Барселону із Запоріжжя, з 09 липня - в Барселону зі Львова, з 14 липня - в Барселону з Одеси. Виліт з Києва на Тенеріфе тепер буде здійснюватися 1 раз в 10/11 днів. Польотна програма в Пальма-де-Майорка знімається повністю з 2 липня.
Завтра, 3 липня, туроператор зробить вивізний рейс з Пальми-де-Майорка.
Як повідомляв УНН, станом на 14:30 в київському аеропорту "Київ" перенесли два рейси в Анталію і в Ербіль, рейс до Стокгольма скасували.
Нагадаємо, перший літак з українськими туристами, які через проблеми туроператора і авіаперевізника залишалися в Тунісі, вилетів в Україну. Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич в Twitter.