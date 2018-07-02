Один з українських туроператорів закриває іспанський напрямок

З 4 липня будуть зняті вильоти в Барселону із Запоріжжя, з 09 липня - в Барселону зі Львова, з 14 липня - в Барселону з Одеси. Виліт з Києва на Тенеріфе тепер буде здійснюватися 1 раз в 10/11 днів. Польотна програма в Пальма-де-Майорка знімається повністю з 2 липня.



Завтра, 3 липня, туроператор зробить вивізний рейс з Пальми-де-Майорка.



Як повідомляв УНН, станом на 14:30 в київському аеропорту "Київ" перенесли два рейси в Анталію і в Ербіль, рейс до Стокгольма скасували.



Нагадаємо, перший літак з українськими туристами, які через проблеми туроператора і авіаперевізника залишалися в Тунісі, вилетів в Україну. Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич в Twitter.