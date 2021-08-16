Одесити, які постраждали від липневої негоди, так і не отримали обіцяну компенсацію

Виходячи з інформації від районних адміністрацій на сьогоднішній день надійшли 342 заяви на матеріальну допомогу. З них 95 заяв розглянуто і схвалено. Чиновники запевняють, що днями банки почнуть перерахування коштів.

Одеська міськрада виділила на допомогу постраждалим від негоди одеситам 6 млн. грн. За це рішення проголосували 55 з 64 депутатів Одеської міськради 28 липня під час чергової сесії.

Відзначимо, що 22 липня - на наступний день після негоди, Геннадій Труханов не виявив готовності надавати матеріальну допомогу одеситам, пославшись на форс-мажор, але пізніше змінив думку.

Нагадаємо, в ніч на 22 липня на Одесу обрушилася сильна злива. За 5 годин випало 101 мм опадів - 225% місячної норми. Були затоплені вулиці, під'їзди будинків, повалено півтори сотні дерев, припинено авіасполучення, частково порушено енергопостачання, заблокована робота електротранспорту. В результаті стихії виявилися частково затопленими території промринку "7-ий кілометр" і міжнародного аеропорту "Одеса". На вулиці Композитора Ніщинського обвалилася стіна будівлі. Потужний потік води, що йшов під час стихії з міста в море, значно пошкодив асфальт і плитку в прибережній зоні. У різних районах міста були зафіксовані факти провалу грунту. Мер Труханів повідомив про те, що через збільшення рівня води в Хаджибеївському лимані і загрози прориву дамби Одеса була на межі катастрофи. За даними ГСЧС, жертв в результаті стихії немає.