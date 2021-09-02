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17 березня, 19:38 • 100912 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 126163 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 183148 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 157028 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 155841 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163068 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179841 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150296 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159439 перегляди

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Одеса святкує День міста

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. 2-го вересня Одеса святкує 227-у річницю з дня заснування міста. Святкування розпочалося на Думській площі. Курсанти урочисто підняли прапор Одеси. В урочистій церемонії взяли участь перші особи міста, військовослужбовці, представники іноземних делегацій, ветерани і прості одесити.

З нагоди річниці почесні громадяни міста урочисто поклали квіти до пам'ятників Йосипу де Рібасу, засновникам Одеси і Дюку де Рішельє. Вранці сотні одеситів вийшли в акваторію на каяках і сапах. Вони встановили рекорд України - одночасно в морі перебувало 409 людей.

З вітальним словом до одеситів звернувся мер Геннадій Труханов.

Місто зі святом привітав на своїй сторінці в Facebook Володимир Зеленський. "Є міста, куди завжди хочеться повертатись.
І міста, які ніколи не хочеться залишати. А є Одеса. Місто, де завжди душевно, смачно й колоритно, а тому туди завжди хочеться повертатись, а краще – не залишати Одесу взагалі" - написав Зеленський.

Користувачі неоднозначно відреагували на привітання.

"Так, круто, хаотична забудова, мафіозні угруповання при владі, руйнування будинків-символів української державності - з Днем Народження, Одеса!" - іронізує Olga Konstantinowa.

На честь дати в місті проходять найрізноманітніші акції та заходи. Найочікуваніша подія - гала-концерт о 19:00 на Потьомкінських сходах, ведучим якого буде Олексій Потапенко. Концерт закінчиться салютом.

Українські Національні Новини

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