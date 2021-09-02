Одеса святкує День міста

З нагоди річниці почесні громадяни міста урочисто поклали квіти до пам'ятників Йосипу де Рібасу, засновникам Одеси і Дюку де Рішельє. Вранці сотні одеситів вийшли в акваторію на каяках і сапах. Вони встановили рекорд України - одночасно в морі перебувало 409 людей.

З вітальним словом до одеситів звернувся мер Геннадій Труханов.

Місто зі святом привітав на своїй сторінці в Facebook Володимир Зеленський. "Є міста, куди завжди хочеться повертатись.

І міста, які ніколи не хочеться залишати. А є Одеса. Місто, де завжди душевно, смачно й колоритно, а тому туди завжди хочеться повертатись, а краще – не залишати Одесу взагалі" - написав Зеленський.

Користувачі неоднозначно відреагували на привітання.

"Так, круто, хаотична забудова, мафіозні угруповання при владі, руйнування будинків-символів української державності - з Днем Народження, Одеса!" - іронізує Olga Konstantinowa.

На честь дати в місті проходять найрізноманітніші акції та заходи. Найочікуваніша подія - гала-концерт о 19:00 на Потьомкінських сходах, ведучим якого буде Олексій Потапенко. Концерт закінчиться салютом.