Одесса празднует День города
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. 2-го сентября Одесса празднует 227-ю годовщину со дня основания города. Празднование началось на Думской площади. Курсанты торжественно подняли флаг Одессы. В торжественной церемонии приняли участие первые лица города, военнослужащие, представители иностранных делегаций, ветераны и простые одесситы.
По случаю годовщины почетные граждане города торжественно возложили цветы к памятникам Иосифу де Рибасу, основателям Одессы и Дюку де Ришелье. Утром сотни одесситов вышли в акваторию на каяках и сапах. Они установили рекорд Украины – одновременно в море находилось 409 человек.
С поздравительным словом к одесситам обратился мэр Геннадий Труханов.
Город с праздником поздравил на своей странице в Facebook Владимир Зеленский. "Есть города, куда всегда хочется возвращаться. И города, которые никогда не хочется покидать. А есть Одесса. Город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться, а лучше - не покидать Одессу вообще" - написал Зеленский.
Пользователи неоднозначно отреагировали на поздравление.
"Да, круто, хаотичная застройка, мафиозные группировки у власти, разрушение домов-символов украинской государственности - с Днем Рождения, Одесса!" - иронизирует Olga Konstantinowa.
В честь даты в городе проходят самые разные акции и мероприятия. Самое ожидаемое событие - гала-концерт в 19:00 на Потемкинской лестнице, ведущим которого будет Алексей Потапенко. Концерт закончится салютом.