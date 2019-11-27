Об’єми житлового будівництва у ІІІ кварталі зросли майже на 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. За підсумками січня-вересня 2019 року в Україні вже прийнято в експлуатацію 7743,4 тис. кв. метрів загальної площі житла. Це на 48% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, передає УНН.
“Майже 8 млн кв. метрів житла вже введено в експлуатацію у цьому році. Такі дані статистики за 9 місяців. Зростання, яке спостерігаємо – 48%. Це вже не перший такий стрибок за цим показником. Він пов’язаний, у першу чергу, з прийняттям минулорічного закону про будівельну амністію. Крім того, зазвичай, більш показовим для об’ємів введеного в експлуатацію житла є друге півріччя. Тому бачимо таке значне зростання”, - прокоментував він.
Так, за ІІІ квартали в Україні прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 560,5 тис кв. метрів. Це на 77,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у міській місцевості становив 4799,2 тис кв. метрів (62%), у сільській – 2944,2 тис кв. метрів (38%).
Всього введено в експлуатацію 87374 нових квартир.
Нагадаємо, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що наразі на стадії будівництва у компанії перебувають близько 70 будинків.
"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень. Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", – зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.
Він також нагадав, що завдяки зростанню активів компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".