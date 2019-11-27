Об’єми житлового будівництва у ІІІ кварталі зросли майже на 50%

КИЇВ. 27 листопада. УНН. За підсумками січня-вересня 2019 року в Україні вже прийнято в експлуатацію 7743,4 тис. кв. метрів загальної площі житла. Це на 48% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, передає УНН.