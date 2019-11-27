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Объемы жилищного строительства в III квартале выросли почти на 50%

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. По итогам января-сентября 2019 года в Украине уже принято в эксплуатацию 7743,4 тыс. кв. метров общей площади жилья. Это на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, передает УНН.

"Почти 8 млн кв. метров жилья уже введено в эксплуатацию в этом году. Такие данные статистики за 9 месяцев. Рост, наблюдаем - 48%. Это уже не первый подобный скачок по этому показателю. Он связан, в первую очередь, с принятием прошлогоднего закона о строительной амнистии. Кроме того, как правило, более показательным для объемов введенного в эксплуатацию жилья является второе полугодие. Поэтому видим такой значительный рост", - прокомментировал он.

Так, за III квартала в Украине принято в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 560,5 тыс кв. метров. Это на 77,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем принятого в эксплуатацию жилья в городской местности составил 4799,2 тыс кв. метров (62%), в сельской - 2944,2 тыс кв. метров (38%).

Всего введено в эксплуатацию 87 374 новых квартир.

Напомним, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что сейчас на стадии строительства у компании находится около 70 домов.

"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений. Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил глава правления - президент Игорь Кушнир.

Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловский-1", ЖК "Урловский-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".

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