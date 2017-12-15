ОБСЄ зафіксувала максимальну кількість порушення з березня 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За минулий тиждень на Донбасі було зафіксовано більше 20 тисяч порушень режиму припинення вогню, це максимальний показник з березня 2017 року. Про це під час скайп-включення повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
"За минулий тиждень було зафіксовано приблизно 20 000 обстрілів. Це на 25% більше, ніж на попередньому тижні і це максимальний показник з березня", - повідомив Хуг.
Загалом, ОБСЄ відмічає різке загострення ситуації на Донбасі та тенденцію до постійного та різкого порушення режиму припинення вогню.
Як повідомляв УНН, бойовики "ДНР" заборонили спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ спілкуватися з місцевими жителями тимчасово окупованої Горлівки.