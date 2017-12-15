ОБСЕ зафиксировала максимальное количество нарушения со марта 2017

"За прошедшую неделю было зафиксировано примерно 20 000 обстрелов. Это на 25% больше, чем на предыдущей неделе и это максимальный показатель с марта", - сообщил Хуг.

В общем, ОБСЕ отмечает резкое обострение ситуации на Донбассе и тенденцию к постоянному и резкого нарушения режима прекращения огня.

Как сообщал УНН, боевики "ДНР" запретили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ общаться с местными жителями временно оккупированной Горловки.