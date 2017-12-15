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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 8738 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100468 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102469 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102780 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 117048 просмотра

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10 марта, 11:47 • 103536 просмотра

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ОБСЕ зафиксировала максимальное количество нарушения со марта 2017

ОБСЕ зафиксировала максимальное количество нарушения со марта 2017

Киев  •  УНН

 • 9218 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. За прошедшую неделю на Донбассе было зафиксировано более 20 000 нарушений режима прекращения огня, это максимальный показатель с марта 2017 года. Об этом во время скайп-включения сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

"За прошедшую неделю было зафиксировано примерно 20 000 обстрелов. Это на 25% больше, чем на предыдущей неделе и это максимальный показатель с марта", - сообщил Хуг.

В общем, ОБСЕ отмечает резкое обострение ситуации на Донбассе и тенденцию к постоянному и резкого нарушения режима прекращения огня.

Как сообщал УНН, боевики "ДНР" запретили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ общаться с местными жителями временно оккупированной Горловки.

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