ОБСЕ зафиксировала максимальное количество нарушения со марта 2017
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. За прошедшую неделю на Донбассе было зафиксировано более 20 000 нарушений режима прекращения огня, это максимальный показатель с марта 2017 года. Об этом во время скайп-включения сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.
"За прошедшую неделю было зафиксировано примерно 20 000 обстрелов. Это на 25% больше, чем на предыдущей неделе и это максимальный показатель с марта", - сообщил Хуг.
В общем, ОБСЕ отмечает резкое обострение ситуации на Донбассе и тенденцию к постоянному и резкого нарушения режима прекращения огня.
Как сообщал УНН, боевики "ДНР" запретили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ общаться с местными жителями временно оккупированной Горловки.