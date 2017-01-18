Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 72,2 млн дол.

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 17 січня становив 111,9 млн дол., у тому числі у доларах США — 103,6 млн дол.

Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 16 січня зменшився на 95,4 млн дол.