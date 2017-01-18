Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 72,2 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 17 січня зменшився на 72,2 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 17 січня становив 111,9 млн дол., у тому числі у доларах США — 103,6 млн дол.
Як повідомляв УНН, обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 16 січня зменшився на 95,4 млн дол.