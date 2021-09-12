"Динамо" отримало арбітрів на стартову гру Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій обрав бригаду арбітрів, яка проведе матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Бенфікою", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
Даний поєдинок довірено судити англійським арбітрам. Головний рефері в полі - Ентоні Тейлор, помічники - Гері Бeсуік і Адам Нанн. Четвертий арбітр - Крейг Поусон.
Кріс Кевана буде помічником на VAR, а його асистентом стане Джарред Джилетта (Австралія).
Примітно, що 42-річний Тейлор працював в цьому сезоні на матчі іншої української команди в єврокубках: "Шахтар" в матчі-відповіді плей-офф ЛЧ зіграв внічию з "Монако" (2:2).
Матч "Динамо" - "Бенфіка" відбудеться 14 вересня о 22 годині на НСК "Олімпійський".
Довідка
Тейлор є арбітром Англійської Прем'єр-ліги із 2010 року. До складу суддів ФІФА англієць був внесений з 2013 року. У 2020 році обслуговував поєдинок за Суперкубок УЄФА в якому "Баварія" обіграла "Севілью" (2:1).