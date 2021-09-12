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"Динамо" получило арбитров на стартовую игру Лиги чемпионов

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций выбрал бригаду арбитров, которая проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Бенфикой", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Данный поединок доверено судить английским арбитрам. Главный рефери в поле - Энтони Тейлор, помощники - Гэри Бeсуик и Адам Нанн. Четвертый арбитр - Крейг Поусон.

Крис Кевана будет помощником на VAR, а его ассистентом станет Джарред Джилетта (Австралия).

Примечательно, что 42-летний Тейлор работал в этом сезоне на матче другой украинской команды в еврокубках: "Шахтер" в матче плей-офф ЛЧ сыграл вничью с "Монако" (2:2).

Матч "Динамо" - "Бенфика" состоится 14 сентября в 22:00 на НСК "Олимпийский".

Справка

Тейлор является арбитром Английской Премьер-лиги с 2010 года. В состав судей ФИФА англичанин был внесен с 2013 года. В 2020 году обслуживал поединок за Суперкубок УЕФА в котором "Бавария" обыграла "Севилью" (2:1).

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