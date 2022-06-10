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Обміняли 4 окупантів на 5 наших: Кім показав відео зі звільненим сільським головою, якого викрали у березні

Обміняли 4 окупантів на 5 наших: Кім показав відео зі звільненим сільським головою, якого викрали у березні

Київ • УНН

 • 112940 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив деталі про новий обмін полонених і показав відео зі звільненим сільським головою, якого викрали ще 10 березня, передає УНН.

Деталі

Кім відзначив, що Шевченківського сільського голову Миколаївського району Пилипенко Олега Валерійовича було викрадено 10 березня.

"Сьогодні завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег, а також ще четверо наших цивільних вже будуть вдома.

Обмін відбувся за формулою "4 на 5" (чотири їх, п'ять наших)", - повідомив голова ОВА.

Він також оприлюднив відео зустрічі з Олегом Пилипенком.

"Я на світлій стороні", - зазначив сільський голова.

Нагадаємо

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в відеозверненні у Telegram заявив про новий обмін і звільнення з ворожого полону голови Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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