Обміняли 4 окупантів на 5 наших: Кім показав відео зі звільненим сільським головою, якого викрали у березні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив деталі про новий обмін полонених і показав відео зі звільненим сільським головою, якого викрали ще 10 березня, передає УНН.
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Кім відзначив, що Шевченківського сільського голову Миколаївського району Пилипенко Олега Валерійовича було викрадено 10 березня.
"Сьогодні завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег, а також ще четверо наших цивільних вже будуть вдома.
Обмін відбувся за формулою "4 на 5" (чотири їх, п'ять наших)", - повідомив голова ОВА.
Він також оприлюднив відео зустрічі з Олегом Пилипенком.
"Я на світлій стороні", - зазначив сільський голова.
Нагадаємо
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в відеозверненні у Telegram заявив про новий обмін і звільнення з ворожого полону голови Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка.