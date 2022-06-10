Кім заявив про новий обмін: з полону звільнили голову ОТГ

Цитата

"Сьогодні 11-ий був обмін, завдяки координаційному штабу роботи з полоненими. Чому говорю сьогодні? Тому що два місяці з чимось був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали, і вели переговори ми дуже довго. Тому до цього моменту не хотів, не міг про це говорити. Але зараз він тут. Тому його вітаємо. Все буде добре!" - сказав Кім.

Доповнення

З початку повномаштабного вторгнення росії в Україну вдалося провести 14 обмінів полоненими та звільнити 403 особи: 303 військових та 100 цивільних.