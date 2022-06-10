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Кім заявив про новий обмін: з полону звільнили голову ОТГ

Кім заявив про новий обмін: з полону звільнили голову ОТГ

Київ • УНН

 • 111971 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в відеозверненні у Telegram заявив про новий обмін і звільнення з ворожого полону голови Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні 11-ий був обмін, завдяки координаційному штабу роботи з полоненими. Чому говорю сьогодні? Тому що два місяці з чимось був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали, і вели переговори ми дуже довго. Тому до цього моменту не хотів, не міг про це говорити. Але зараз він тут. Тому його вітаємо. Все буде добре!" - сказав Кім.

Доповнення

З початку повномаштабного вторгнення росії в Україну вдалося провести 14 обмінів полоненими та звільнити 403 особи: 303 військових та 100 цивільних.

Українські Національні Новини

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