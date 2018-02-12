Обличчя Олімпіади-2018: "армія красунь" з КНДР

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Від Корейської Народно-Демократичної Республіки на Зимові Олімпійські ігри 2018 року відправилось близько 20 спортсменів, проте підтримувати їх бойовий дух вирушили 230 північнокорейських вболівальниць, відомих як “армія красунь”, передає УНН з посиланням на Elite Daily.