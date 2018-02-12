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Обличчя Олімпіади-2018: "армія красунь" з КНДР

Обличчя Олімпіади-2018: "армія красунь" з КНДР

Київ • УНН

 • 52560 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Від Корейської Народно-Демократичної Республіки на Зимові Олімпійські ігри 2018 року відправилось близько 20 спортсменів, проте підтримувати їх бойовий дух вирушили 230 північнокорейських вболівальниць, відомих як “армія красунь”, передає УНН з посиланням на Elite Daily.

Зимові Олімпійські ігри 2018 року, які розпочались минулого тижня в південнокорейському Пенчхоні, стали справжньою несподіванкою, у великій мірі через приїзд спортивної делегації КНДР на чолі з Кім Е Чжон, сестрою лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, на змагання. Зазначається, що це перший візит на південь для члена сім’ї північнокорейського лідера з часів війни в 1950 році.

Проте ще більший резонанс викликали вболівальниці з Півночі, які на минулих вихідних стали однією з найбільш вірусних тем для обговорення у соцмережах, таких як Twitter та Instagram.

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Групу дівчат в формі з північнокорейською символікою, яка гучно вітає олімпійську збірну своєї країни, таблоїди вже встигли прозвати “армією красунь”. Як повідомили джерела видання, команда з близько 230 осіб підбадьорює олімпійців з КНДР народними піснями і синхронною хореографією.

Проте, деякі ЗМІ бачать в активній підтримці команди з ядерної держави політичний зміст. Приміром, як повідомляє видання The Washington Post, деякі з пісень вболівальниць містять характерні прикмети північнокорейської пропаганди. Журналісти переклали пісню, яку співає “армія”, тримаючи в руках корейський прапор єдності, на якому Північна та Південна Корея зображено як одну державу:

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“Моє рідне містечко, в якому я жив,
Це квіткове квітуче гірське місце,
З квітами персикового цвітіння, абрикосовими квітами та маленькими азаліями,
Різноманітний палац квітів по сусідству,
Я сумую по часу, коли грав у цьому місці.”

Як пише видання, аналітики національної безпеки США зазначають, що вся північнокорейська кампанія на Іграх спрямована вбити клин між Сполученими Штатами та Південною Кореєю та зміцнити стосунки Півночі та Півдня.

Collaboration with @BTS_twt ? North Korean cheering squad shows off Korean ballet moves while BTS’ mega hit song Blood, Sweat & Tears is playing pic.twitter.com/TLveHdCQuC

— Sohee Kim (@soheefication) 10 лютого 2018 р.

When you sit next to #NorthKorea’s cheering squad at speedskating.#PyeongChang2018 #olympics @NBCOlympics pic.twitter.com/e3TRP7NYiL

— Carl Quintanilla (@carlquintanilla) 10 лютого 2018 р.

This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics pic.twitter.com/ijJysVGLXf

— Matt Stopera (@mattstopera) 10 лютого 2018 р.

Dit is dus echt heel bijzonder. #BNR #pyeongchangOlympics2018 pic.twitter.com/mDha25Px9g

— Thomas Schuurman (@ThomasSchuurman) 10 лютого 2018 р.

North Korean cheering squad is a well polished hype machine, getting a good reception from the crowd at short track speed skating pic.twitter.com/QWfXQsayz3

— Kim Brunhuber (@kimbrunhuber) 10 лютого 2018 р.

North Korean cheering squad’s first song “반갑습니다 Nice to meet you” pic.twitter.com/JSi29R8r6u

— Sohee Kim (@soheefication) 10 лютого 2018 р.

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