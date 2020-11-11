ОАСК повернув позивачу заяву про скасування результатів "опитування Зеленського"

"Окружний адміністративний суд міста Києва повернув позивачу заяву щодо визнання протиправним та скасування результатів опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, яке відбулось 25 жовтня 2020 року під час місцевих виборів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що суд встановив, що позивачем було порушено правила об'єднання позовних вимог. Зокрема, позовні вимоги пред'явлені позивачем до Президента України підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, тоді як позовні вимоги до політичної партії повинні розглядатися в іншому суді, а отже позивачем об'єднано у позовній заяві вимоги, які підсудні різним судам.

"З огляду на зазначене, суд дійшов висновку про повернення позовної заяви на підставі п. 6 ч. 4 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства України", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва просили скасувати результати опитування, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським у день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Як повідомлялося, остаточні результати дослідження “опитування Зеленського” вже підраховані та будуть презентовані після оприлюднення офіційних результатів місцевих виборів.