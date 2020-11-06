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ОАСК просять скасувати результати "опитування Зеленського"

ОАСК просять скасувати результати "опитування Зеленського"

Київ • УНН

 • 15072 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Окружний адміністративний суд Києва просять скасувати результати опитування, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським у день проведення місцевих виборів 25 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОАСК.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Президента України Володимира Зеленського та Політичної партії "Слуга Народу". Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати результати проведеного опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, яке відбулось 25 жовтня 2020 року під час місцевих виборів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України.

"Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Велика Палата Верховного Суду не визнала опитування, ініційоване Президентом України Володимиром Зеленським у день проведення місцевих виборів 25 жовтня, незаконною агітацією.

Як повідомлялося, 25 жовтня, у день місцевих виборів, біля виборчих дільниць відбулося так зване “опитування Зеленського”, де людям пропонували відповісти на “5 запитань”.

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