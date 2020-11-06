ОАСК просят отменить результаты "опроса Зеленского"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Окружной административный суд Киева просят отменить результаты опроса, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским в день проведения местных выборов 25 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Политической партии "Слуга народа". Истец просит суд признать противоправным и отменить результаты проведенного опроса, инициированного Владимиром Зеленским, который состоялся 25 октября 2020 года во время местных выборов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по мнению истца, результаты опроса могут исказить мысль украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины.
"Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу", - отмечается в сообщении.
Напомним, Большая Палата Верховного Суда не признала опрос, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским в день проведения местных выборов 25 октября, незаконной агитацией.
Как сообщалось, 25 октября, в день местных выборов, возле избирательных участков состоялся так называемый "опрос Зеленского", где людям предлагали ответить на "5 вопросов".