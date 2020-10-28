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Верховний Суд не визнав опитування Зеленського незаконною агітацією

Верховний Суд не визнав опитування Зеленського незаконною агітацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Велика Палата Верховного Суду не визнала опитування, ініційоване Президентом України Володимиром Зеленським у день проведення місцевих виборів 25 жовтня, незаконною агітацією. Про це повідомляє УНН із посиланням на рішення суду.

“До суду звернулася кандидатка у депутати місцевої ради, яка важала протиправними дії Президента України з прихованої передвиборної агітації шляхом оприлюднення відеозвернень про проведення загальнонаціонального опитування у день виборів 25 жовтня 2020 року. Суд першої інстанції у позові відмовив через необґрунтованість”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що суд першої інстанції правильно встановив, що використання Президентом України вислів “Україна — це ти” не містить жодних закликів до голосування за ту чи іншу політичну силу. При цьому загальновідомою є та обставина, що цей вислів використовувався в Україні й іншими політичними силами, а також є широко вживаним у масовій культурі. Таке речення використовувалося Президентом України і до початку виборчого процесу на місцевих виборах 2020 року. В останньому відеозверненні Президента України такий девіз уже не використовувався. За цих обставин немає підстав стверджувати, що його вживання не здатне викликати іншу асоціацію, ніж лише з політичною партією “Слуга народу”.

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Так, Велика Палата Верховного Суду розглянула у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом до Президента України Зеленського Володимира Олександровича про визнання дій протиправними, зобов’язання утриматися від вчинення дій за апеляційною скаргою на рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 21 жовтня 2020 року

"Велика палата Верховного Суду прийняла рішення залишити апеляційну скаргу без задоволення“,- сказано у постанові.

Додається, що постанова набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що 25 жовтня, у день місцевих виборів, біля виборчих дільниць відбулося так зване “опитування Зеленського”, де людям пропонували відповісти на “5 запитань”.

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