Верховный Суд не признал опрос Зеленского незаконной агитацией
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Большая Палата Верховного Суда не признала опрос, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским в день проведения местных выборов 25 октября, незаконной агитацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда.
"В суд обратилась кандидат в депутаты местного совета, которая считала противоправными действия Президента Украины по скрытой предвыборной агитации путем обнародования видеообращений о проведении общенационального опроса в день выборов 25 октября 2020 года. Суд первой инстанции в иске отказал из-за необоснованности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд первой инстанции правильно установил, что использование Президентом Украины выражения "Украина - это ты" не содержит никаких призывов к голосованию за ту или иную политическую силу. При этом общеизвестным является то обстоятельство, что это выражение использовался в Украине и другими политическими силами, а также является широко применяемым в массовой культуре. Такое предложение использовалось Президентом Украины и до начала избирательного процесса на местных выборах 2020 года. В последнем видеообращении Президента Украины такой девиз уже не использовался. В этих обстоятельствах нет оснований утверждать, что его употребление не способно вызвать другую ассоциацию, чем только с политической партией "Слуга народа".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Интерес и попытка повлиять на выборы: политолог объяснил, зачем Зеленский инициировал опрос
Так, Большая Палата Верховного Суда рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску к Президенту Украины Зеленскому о признании действий противоправными, обязательства воздержаться от совершения действий по апелляционной жалобе на решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 21 октября 2020 года.
"Большая палата Верховного Суда приняла решение оставить апелляционную жалобу без удовлетворения", - говорится в постановлении.
Добавляется, что постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.
Напомним, что 25 октября, в день местных выборов, возле избирательных участков состоялся так называемый "опрос Зеленского", где людям предлагали ответить на "5 вопросов".