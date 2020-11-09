У “Слузі народу” повідомили, коли презентують результати “опитування Зеленського”

“Остаточні результати дослідження „5 питань від Президента“ вже підраховані. Ми презентуємо їх найближчим часом, після оприлюднення офіційних результатів місцевих виборів”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, у “Слузі народу” заявили, що анкети з “опитування Зеленського” не були бланками суворої звітності та друкувалися із запасом. Тому на “сенсаційних” фотографіях у Facebook, де зображені нібито знищені бюлетені, можуть бути саме зайві бланки.

“Про нібито знищені анкети з опитування „5 питань від Президента“. Вони не були бланками суворої звітності та друкувалися із запасом. Можливо, на „сенсаційних“ фотографіях у Facebook маємо саме такі, зайві бланки. Адже на світлинах чітко не видно, що то заповнені анкети з цього опитування”, — йдеться в повідомленні.

Зауважується, що серед купи якихось квитанцій та листів з облікових журналів, інших аркушів паперу бачимо декілька бланків, дійсно схожих на анкети. Це можуть бути пошкоджені бланки або ж узагалі надруковані кимось копії анкет. Жодних печаток чи позначок на них не видно. Такі анкети можна було роздрукувати спеціально на будь-якому принтері.

Нагадаємо, голова громадської організації “Українська Україна” Андрій Смолій опублікував у Facebook фото тюків з утилізованим папером, де видно аркуші з запитаннями від Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, ОАСК просять скасувати результати “опитування Зеленського”.