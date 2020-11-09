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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 26811 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 52124 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 113533 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91355 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98733 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102790 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101499 просмотра

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В "Слуге народа" сообщили, когда презентуют результаты "опроса Зеленского"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Окончательные результаты исследования "опроса Зеленского" уже подсчитаны и будут представлены после обнародования официальных результатов местных выборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Слугу народа".

“Окончательные результаты исследования „5 вопросов от Президента“ уже подсчитаны. Мы представляем их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в “Слуге народа” заявили, что анкеты с “опросом Зеленского” не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Поэтому на “сенсационных” фотографиях в Facebook, где изображены якобы уничтоженные бюллетени, могут быть именно лишние бланки.

“О якобы уничтоженных анкетах по опросу ”5 вопросов от Президента“. Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на „сенсационных“ фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди кучи каких-то квитанций и писем из учетных журналов, других листов бумаги видим несколько бланков, действительно похожих на анкеты. Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатаны кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере.

Напомним, председатель общественной организации “Украинская Украина” Андрей Смолий опубликовал в Facebook фото тюков с утилизированной бумагой, где видно листы с вопросами от Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось, ОАСК просят отменить результаты “опрос Зеленского”.

Украинские Национальные Новости

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