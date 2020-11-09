В "Слуге народа" сообщили, когда презентуют результаты "опроса Зеленского"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Окончательные результаты исследования "опроса Зеленского" уже подсчитаны и будут представлены после обнародования официальных результатов местных выборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Слугу народа".
“Окончательные результаты исследования „5 вопросов от Президента“ уже подсчитаны. Мы представляем их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, в “Слуге народа” заявили, что анкеты с “опросом Зеленского” не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Поэтому на “сенсационных” фотографиях в Facebook, где изображены якобы уничтоженные бюллетени, могут быть именно лишние бланки.
“О якобы уничтоженных анкетах по опросу ”5 вопросов от Президента“. Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на „сенсационных“ фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди кучи каких-то квитанций и писем из учетных журналов, других листов бумаги видим несколько бланков, действительно похожих на анкеты. Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатаны кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере.
Напомним, председатель общественной организации “Украинская Украина” Андрей Смолий опубликовал в Facebook фото тюков с утилизированной бумагой, где видно листы с вопросами от Президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщалось, ОАСК просят отменить результаты “опрос Зеленского”.