НСТУ після затримання Шаройка заявила, що не співпрацює із спецслужбами

“Національна суспільна телерадіокомпанія України заявляє, що не має зі спецслужбами таких стосунків, які б виходили за межі офіційних, і не співпрацює з жодною з них. Завдання та місія суспільного мовника полягає в іншому”, — наголосили в НСТУ.

Зазначається, що останнім часом П.Шаройко висвітлював такі події, як справа зниклого Павла Гриба, мінський процес, а також російсько-білоруські військові навчання “Захід-2017”. А якість його репортерської роботи "не давала жодного приводу для претензій ані до змісту, ані до форми його репортажів".

Як повідомляється, відсутність зв’язку з П.Шаройком була виявлена не одразу, а лише коли його дружина 17 листопада попросила оформити чоловікові відпустку за “сімейними обставинами”.

Національна суспільна телерадіокомпанія України в той же день опублікувала інформацію, отриману від дружини Павла Шаройка та направила офіційні запити до Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України та Консульства України в Республіці Білорусь.

"НСТУ припускає, що відсутність будь-якої офіційної реакції чи помітної активності держави в цій справі має свої резони, незрозумілі пересічним громадянам України", - сказано у повідомленні.

Телерадіокомпанія висловила сподівання, що найближчим часом Україна зробить все можливе для захисту свого громадянина та повернення його додому.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня з’явилася інформація про затримання в Білорусі співробітниками КДБ українського журналіста Павла Шаройка, який не виходив на зв'язок з кінця жовтня.

Пізніше стало відомо, що українець підозрюється в шпигунстві і створенні "агентурних мереж" на території Білорусі.