НСТУ после задержания Шаройко заявила, что не сотрудничает со спецслужбами

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявляет, что не имеет со спецслужбами таких отношений, которые бы выходили за рамки официальных и не сотрудничает с одной из них. Задачи и миссия общественного вещателя состоит в другом", - отметили в НСТУ.

Сообщается, что в последнее время П.Шаройко освещал такие события, как дело пропавшего Павла Гриба, минский процесс, а также российско-белорусские военные учения "Запад-2017". А качество его репортерской работы "не давало никакого повода для претензий ни к содержанию, ни к форме его репортажей".

Как сообщается, отсутствие связи с П.Шаройко было обнаружена не сразу, а лишь когда его жена 17 ноября попросила оформить мужу отпуск по "семейным обстоятельствам".

Национальная общественная телерадиокомпания Украины в тот же день опубликовала информацию, полученную от жены Павла Шаройко и направила официальные запросы в Министерство иностранных дел Украины, Службы безопасности Украины и Консульства Украины в Республике Беларусь.

"НСТУ предполагает, что у отсутствия какой-либо официальной реакции или заметной активности государства в этом деле есть свои резоны, непонятные гражданам Украины", - сказано в сообщении.

Телерадиокомпания выразила надежду, что в ближайшее время Украина сделает все возможное для защиты своего гражданина и возвращения его домой.

Как сообщал УНН, 17 октября появилась информация о задержании в Беларуси сотрудниками КГБ украинского журналиста Павла Шаройко, который не выходил на связь с конца октября.

Позже стало известно, что украинец подозревается в шпионаже и создании "агентурных сетей" на территории Беларуси.