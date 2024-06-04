Новий варіант Covid KP.2 загрожує витіснити домінуючий штам
Київ • УНН
Новий варіант Covid KP.2 стає все більш поширеним і може витіснити раніше домінуючий штам, потенційно викликаючи нову хвилю випадків.
Новий варіант Covid KP.2 загрожує витісненню домінуючого штаму вірусу. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
Деталі
Недавно виявлений варіант Covid KP.2 стає все більш поширеним і може замінити попередній домінуючий штам вірусу, спричиняючи нову хвилю випадків захворювання.
Додамо
У Німеччині, наприкінці травня, частка випадків KP.2 становила близько 19%, що порівняно з попереднім місяцем, коли вона складала лише 3%.
“Вже виявили в 29 країнах” — МОЗ про новий штам COVID-1916.01.23, 20:25 • 987052 перегляди