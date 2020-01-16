Новий закон про освіту має допомогти Україні та Угорщині вирішити проблеми минулого - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Новий закон про повну загальну середню освіту має допомогти Україні та Угорщині вирішити проблеми минулого. Про це написав у Twitter віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба після зустрічі з Послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто, передає УНН.
"Поки ми з послом говорили про майбутнє, Верховна Рада ухвалила довгоочікуваний закон про повну загальну середню освіту, який має допомогти нам вирішити проблеми минулого. Тепер обидві країни мають робити кроки вперед", - написав він.
Він повідомив також, що розповів Послу Угорщини Іштвану Ійдярто про свої новорічні свята на Закарпатті та любов до ерош пішта, а посол розповів віцепрем’єру про те, як готував гуляш в Бережанському замку.
"Хочемо, щоб відносини мали щедрий смак, а гострота лишалася лише в їжі", - додав Кулеба.
Як повідомлялося в УНН, 16 січня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №0901 про повну загальну середню освіту.
By an unsurprising coincidence, while we spoke about the future with Mr. Ambassador, the Ukrainian parliament passed a long-awaited law on secondary education, which has to help us overcome problems of the past. Now both countries have to make steps forward.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 16 січня 2020 р.