Новий закон про освіту має допомогти Україні та Угорщині вирішити проблеми минулого - Кулеба

"Поки ми з послом говорили про майбутнє, Верховна Рада ухвалила довгоочікуваний закон про повну загальну середню освіту, який має допомогти нам вирішити проблеми минулого. Тепер обидві країни мають робити кроки вперед", - написав він.

Він повідомив також, що розповів Послу Угорщини Іштвану Ійдярто про свої новорічні свята на Закарпатті та любов до ерош пішта, а посол розповів віцепрем’єру про те, як готував гуляш в Бережанському замку.

"Хочемо, щоб відносини мали щедрий смак, а гострота лишалася лише в їжі", - додав Кулеба.

Як повідомлялося в УНН, 16 січня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №0901 про повну загальну середню освіту.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 16 січня 2020 р.