Новый закон об образовании должен помочь Украине и Венгрии решить проблемы прошлого - Кулеба

"Пока мы с послом говорили о будущем, Верховная Рада приняла долгожданный закон о полном общем среднем образовании, который должен помочь нам решить проблемы прошлого. Теперь обе страны должны делать шаги вперед", - написал он.

Он сообщил также, что рассказал Послу Венгрии Иштвану Ийдярто о своих новогодних праздниках на Закарпатьи и любовь к эрош пиште, а посол рассказал вице-премьеру о том, как готовил гуляш в Бережанском замке.

"Хотим, чтобы отношения были щедрыми на вкус, а острота оставалась только в еде", - добавил Кулеба.

Как сообщалось в УНН, 16 января Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №0901 о полном общем среднем образовании.

