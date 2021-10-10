Новий канцлер Австрії вступить на посаду вже в понеділок

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен приведе до присяги нового канцлера республіки Александера Шалленберга в понеділок, 11 жовтня. Про це повідомила австрійська радіостанція Ö3, передає УНН.

Деталі

Офіційний захід відбудеться в понеділок о 13 годині за місцевим часом.

Нагадаємо

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відставку 9 жовтня. Курц залишиться лідером консервативної Австрійської народної партії. Він також займе місце в Національній раді - нижній палаті парламенту.

Політик вирішив залишити пост через звинувачення в корупції. Відносно Курца ведеться розслідування за підозрою в пособництві хабарництву і зловживанні довірою.

Сам Курц нагадав про презумпцію невинуватості та заявив, що розслідування ведеться без достатніх доказів.

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