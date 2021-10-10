Новый канцлер Австрии вступит на должность уже в понедельник
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен приведет к присяге нового канцлера республики Александера Шалленберга в понедельник, 11 октября. Об этом сообщила австрийская радиостанция Ö3, передает УНН.
Детали
Официальное мероприятие состоится в понедельник в 13 часов по местному времени.
Напомним
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке 9 октября. Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии. Он также займет место в Национальном совете – нижней палате парламента.
Политик решил оставить пост из-за обвинений в коррупции. В отношении Курца ведется расследование по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.
Сам Курц напомнил о презумпции невиновности и заявил, что расследование ведется без достаточных доказательств.