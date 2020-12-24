Нові штами COVID-19, розлючений Трамп та інавгурація Санду – головні події доби

Мутація COVID-19 у світі

У Великій Британії виявили ще один новий штам коронавірусу, який був завезений до Європи з Південної Африки. За даними британських експертів, він дуже відрізняється від варіанту вірусу, виявленого раніше, та ще більш заразніший. У зв’язку з цим Британія вирішила припинити авіаперевезення з Південною Африкою та посилити карантинні обмеження.

Нагадаємо, після того, як у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який на 70% більш заразний, понад 30 країн світу оголосили про припинення авіасполучення з нею. Згодом новий штам COVID-19 також виявили в Ізраїлі і підозрюють його наявність в Ірландії.

Через новий штам коронавірусу уряд Чехії ухвалив рішення оголосити в країні з 27 грудня максимальний, п’ятий, рівень епідеміологічної небезпеки. Це передбачає заборону виходу з житлових приміщень без нагальної потреби, закриття підприємств з надання побутових послуг населенню і більшості магазинів. Окрім того, в Чехії продовжили надзвичайний стан до 22 січня.

Розлючений на весь світ Трамп

Після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував законопроект, який передбачає розподіл 2,3 трлн доларів допомоги економіці, бізнесу і громадянам під час пандемії, та відмовився підписувати документ, він наклав вето на законопроект про оборонний бюджет Америки на 2021 рік та поїхав до Флориди святкувати Різдво. Вето Трампа розлютило як демократів, так і республіканців. Зокрема, цими діями заблоковані санкції проти газопроводу “Північний потік-2” та допомога Україні у чверть мільярда доларів.

Окрім того, Трамп публічно звинуватив Іран у ракетному обстрілі посольства США в Багдаді та пригрозив країні наслідками таких дій.

Ще одною новиною став наказ Трампа про помилування 29 осіб, серед яких екскерівник його передвиборчої кампанії Пол Манафорт та колишній радник Роджер Стоун — фігуранти тривалого розслідування втручання в американські вибори Росії.

Тим часом у США запровадили нові санкції проти однієї особи та чотирьох установ Білорусі через порушення на президентських виборах та придушення мирних протестів.

Інавгурація президента Молдови

У центрі Кишиніва сьогодні в зв’язку з інавгурацією новообраного президента Молдови Майї Санду перекриють кілька вулиць. Церемонія інавгурації розпочнеться об 11:00 в Палаці Республіки з урочистого спільного засідання парламенту і Конституційного суду. Потім новий президент Молдови Майя Санду принесе присягу на Конституції. Напередодні інавгурації Майї Санду уряд Молдови заради розпуску парламенту пішов у відставку.

Нагадаємо, Майя Санду свій перший закордонний візит на посаді президента Молдови здійснить в Україну.