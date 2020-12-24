Новые штаммы COVID-19, разъяренный Трамп и инаугурация Санду — главные события суток

Мутация COVID-19 в мире

В Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса, который был завезен в Европу из Южной Африки. По данным британских экспертов, он очень отличается от варианта вируса, обнаруженного ранее, и еще более заразнее. В связи с этим Британия решила прекратить авиаперевозки с Южной Африкой и усилить карантинные ограничения.

Напомним, после того, как в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен, более 30 стран мира объявили о прекращении авиасообщения с ней. Впоследствии новый штамм COVID-19 также обнаружили в Израиле и подозревают его наличие в Ирландии.

Из-за нового штамма коронавируса правительство Чехии приняло решение объявить в стране с 27 декабря максимальный, пятый, уровень эпидемиологической опасности. Это предполагает запрет выхода из жилых помещений без необходимости, закрытие предприятий по оказанию бытовых услуг населению и большинства магазинов. Кроме того, в Чехии продолжили чрезвычайное положение до 22 января.

Разгневанный на весь мир Трамп

После того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал законопроект, предусматривающий распределение 2,3 трлн долларов помощи экономике, бизнесу и гражданам во время пандемии, и отказался подписывать документ, он наложил вето на законопроект об оборонном бюджете Америки на 2021 год и поехал во Флориду праздновать Рождество. Вето Трампа разозлило как демократов, так и республиканцев. В частности, этими действиями заблокированы санкции против газопровода “Северный поток-2” и помощь Украине на четверть миллиарда долларов.

Кроме того, Трамп публично обвинил Иран в ракетном обстреле посольства США в Багдаде и пригрозил стране последствиями таких действий.

Еще одной новостью стал приказ Трампа о помиловании 29 человек, среди которых экс-руководитель его предвыборной кампании Пол Манафорт и бывший советник Роджер Стоун — фигуранты длительного расследования вмешательства в американские выборы России.

Между тем в США ввели новые санкции против одного человека и четырех учреждений Беларуси за нарушения на президентских выборах и подавление мирных протестов.

Инаугурация президента Молдовы

В центре Кишинева сегодня в связи с инаугурацией новоизбранного президента Молдовы Майи Санду перекроют несколько улиц. Церемония инаугурации начнется в 11:00 во Дворце Республики с торжественного совместного заседания парламента и Конституционного суда. Затем новый президент Молдовы Майя Санду принесет присягу на Конституции. Накануне инаугурации Майи Санду правительство Молдовы ради роспуска парламента ушло в отставку.

Напомним, Майя Санду свой первый зарубежный визит в должности президента Молдовы осуществит в Украину.