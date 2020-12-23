COVID-19: в Чехії продовжили надзвичайний стан до 22 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Чехії надзвичайний стан через пандемію COVID-19 продовжено на місяць — до 22 січня 2021 року. Відповідне рішення на позачерговому засіданні ухвалив уряд країни, повідомляє “Радіо Прага”, передає УНН.
Попередній період дії НС в Чехії закінчувався 23 грудня. Продовження режиму надзвичайного стану дозволить уряду посилити епідеміологічні обмеження.
За словами міністра охорони здоров’я Чехії Яна Блатни, більш суворі карантинні правила можуть вступити в силу вже після різдвяних свят. Він зазначив, що продовження НС ще на 30 днів — “невтішний, але необхідний крок”.
Міністр вважає, що без додаткових обмежень в кінці року в Чехії добовий приріст нових заражень коронавірусом може досягти 11 тисяч, а кількість госпіталізованих з COVID-19 збільшитися до 7000, причому близько тисячі пацієнтів потраплять до реанімацій.
Нагадаємо, уряд Чехії ухвалив рішення оголосити в країні з 27 грудня максимальний, п’ятий, рівень епідеміологічної небезпеки через коронавірус. Це передбачає заборону виходу з житлових приміщень без нагальної потреби, закриття підприємств з надання побутових послуг населенню і більшості магазинів.